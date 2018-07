Los Angeles (dpa) - Zwei Jahre nach Michael Jacksons Tod will die Familie des einstigen «King of Pop» ein großes Benefiz-Konzert veranstalten. Mutter Katherine Jackson und die Geschwister La Toya, Marlon, Tito und Jackie wollen am Montag in Beverly Hills die Einzelheiten bekanntgeben, hieß es vorab in einer Pressemitteilung. Das als «spektakulärer Thriller» beschriebene Konzert wird von dem Veranstalter Global Live Events ausgerichtet. Die Einnahmen sollen Wohltätigkeitseinrichtungen in den USA und Großbritannien zukommen.

