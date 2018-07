München (dpa) - Mehr als 600 Gäste werden heute in München zur Trauerfeier für Medienunternehmer Leo Kirch erwartet. Neben Kirchs Familie wollen auch Altkanzler Helmut Kohl und zahlreiche Manager aus der Medienbranche dem Unternehmer die letzte Ehre erweisen. Nach dem Requiem in einer Jesuitenkirche ist ein Empfang in der Münchner Residenz geplant. Von der Trauerfeier soll es auf Wunsch der Familie keine Fotos oder Filmaufnahmen geben. Kirch war nach langer Krankheit am Donnerstag vergangener Woche im Alter von 84 Jahren gestorben.

Info Hinweis Diese Meldung ist Teil des automatisierten Nachrichten-Feeds der Deutschen Presse-Agentur (dpa). Die dpa ist eine Nachrichtenagentur, die Medien mit selbst recherchierten und formulierten Meldungen zu aktuellen Ereignissen beliefert.