Frankfurt/Main (dpa) - Dirk Nowitzki wird bei der EM in Litauen für Deutschland spielen. Der Basketball-Superstar von den Dallas Mavericks gab seine Zusage für die Titelkämpfe vom 31. August bis 18. September. Die Pause sei zwar sehr kurz, aber er möchte der jungen deutschen Mannschaft gerne dabei helfen, bei der EM Erfolg zu haben. In Litauen geht es für das deutsche Team um die Qualifikation für die Olympischen Sommerspiele 2012 in London.

