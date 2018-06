Meschede (dpa) - Der Preiskampf beim Flaschenbier hält an. Mehr als jede zweite Flasche Premiumbier geht im Einzelhandel als Sonderangebot über die Ladentheke. Zu diesem Schluss kommt die Privatbrauerei Veltins in Meschede-Grevenstein. Der 20er-Kasten mit Halbliterflaschen werde dabei zu Preisen um 10 Euro verkauft. Was den Verbraucher freut, sehen die Bierbrauer aber mit Sorge. Veltins-Generalbevollmächtigter Michael Huber sagte, unter diesen Wettbewerbsbedingungen gebe es trotz steigender Kosten für Energie und Rohstoffe keine Luft für Preiserhöhungen.

