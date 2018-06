Oslo (dpa) - Aus dem Nichts hat der Massenmord eines vermutlich Rechtsradikalen an mindestens 92 Menschen das friedliche Norwegen mitten in den Sommerferien erschüttert. Die meisten Opfer, die bei einem Blutbad in einem Zeltlager und einem Bombenanschlag in Oslo zu Tode kamen, waren noch Jugendliche.

Der mutmaßliche Täter Anders B. wurde festgenommen. Er ist Norweger und soll Kontakte in die rechten Szene haben. Ob er allein handelte, war zunächst offen.

Die wehrlosen jungen Leute im Ferienlager auf der winzigen Insel Utøya begegneten dem Täter völlig arglos: Er trug eine falsche Polizeiuniform. Als er auf die Teenager traf, hatten diese sich gerade versammelt, um mehr über den Anschlag zu erfahren, der nur kurz zuvor die nahe Hauptstadt erschüttert hatte.

Mehr als eine Dreiviertelstunde lang soll der 32 Jahre alte Verdächtige am Freitagnachmittag gezielt auf die Teilnehmer des Feriencamps der sozialdemokratischen Jugendorganisation AUF geschossen haben. Erst dann gelang es der Polizei nach bislang unbestätigten Medienberichten, den Massenmörder mit Tränengas aus der Luft zu überwältigen.

Nach den bisherigen Erkenntnissen hatte Anders B. zuvor mit einem Bombenanschlag auf das Regierungsviertel in Oslo das Land in Angst versetzt. Beobachter vermuteten zunächst einen islamistischen Anschlag. Vorläufige Bilanz: Sieben Tote in Oslo und 85 auf der Insel. Die Behörden schließen weitere Opfer nicht aus.

«Ich hab ihn nicht gesehen, aber gehört. Er schrie und jubelte und gab mehrere Siegesrufe von sich», berichtete die 22-jährige Nicoline Bjerge Schie am Samstag in der Online-Ausgabe der Zeitung «Dagbladet». Die junge Frau hatte sich mit Freunden hinter einem Felsen am Wasser versteckt.

Erst am Samstagmorgen wurde sich Norwegen der ungeheuerlichen Dimension bewusst. Am Freitagabend war zunächst bekanntgeworden, dass rund zehn Menschen ums Leben gekommen waren. Dann sprachen die Behörden plötzlich von mehr als 80 Opfern, und im Laufe des Samstags zählte die Polizei immer mehr Leichen in den Gewässern rund um die nur 400 Meter breite Ferieninsel Utøya. In verzweifelter Todesangst hatten sich viele Jugendliche in das kalte Wasser geflüchtet. Das nächste Ufer ist rund 700 Meter von der Insel entfernt. Auch im Wasser feuerte der Schütze auf die wehrlosen, panischen Opfer. Teenager, die verletzt am Boden lagen, soll er mit Kopfschüssen regelrecht hingerichtet haben.