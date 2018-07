Los Angeles (dpa) - Zwei Jahre nach Michael Jacksons Tod will die Familie des einstigen «King of Pop» ein großes Benefiz-Konzert veranstalten.

Mutter Katherine Jackson und die Geschwister La Toya, Marlon, Tito und Jackie wollten am Montag in Beverly Hills die Einzelheiten öffentlich bekanntgeben, hieß es vorab in einer Pressemitteilung. Das als «spektakulärer Thriller» beschriebene Konzert wird von dem Veranstalter Global Live Events ausgerichtet.

Die Einnahmen sollten Wohltätigkeitseinrichtungen in den USA und Großbritannien zukommen, hieß es. Über den Konzerttermin und die Künstler wurde vorab nichts bekannt. Jackson war am 25. Juni 2009 im Alter von 50 Jahren an einer Vergiftung mit dem Narkosemittel Propofol gestorben, das zusammen mit Beruhigungsmitteln zu Herzversagen führte.