Brüssel (dpa) - Der belgische Sänger Paul Louka ist im Alter von 74 Jahren gestorben. Das meldete die Nachrichtenagentur Belga am Samstag. Der 1936 in der wallonischen Ortschaft Marcinelle geborene Künstler hatte in den späten 1950er-Jahren den aus Belgien stammenden Chansonnier Jacques Brel getroffen.

Die Bekanntschaft öffnete ihm die Türen in die Pariser Künstlerszene. Wenig später lernte Louka den französischen Chanson-Sänger Georges Brassens kennen, dessen enger Freund und Weggefährte er wurde. Louka starb in der Nacht zum Samstag in seinem Haus unweit seiner Geburtsstadt. Bekannt ist er unter anderem für seine Lieder «Cerise», «Marcinelle» und «Rendez-vous».