Los Angeles (dpa) - Der jüngste Sohn von Arnold Schwarzenegger (63) und Maria Shriver (55) liegt nach einem Badeunfall im Krankenhaus.

«Vor einigen Tagen erlitt unser Sohn Christopher am Strand einen Unfall», teilten Schwarzenegger und Shriver in einer gemeinsamen Erklärung am Freitag dem Internet-Portal «Tmz.com» mit. Der 13-jährige Junge war demnach am Strand von Malibu von einer Welle erfasst worden. Er habe Knochenbrüche erlitten, ein Lungenflügel sei kollabiert, hieß es.

«Er ist ein tapferer Junge und es ist zu erwarten, dass er vollständig genesen wird», teilte das Paar weiter mit. Die Familie habe eine «sehr besorgniserregende» Woche hinter sich. Die in Scheidung lebenden Eltern bedankten sich für das rasche Eingreifen der Rettungsschwimmer und Notärzte.

«Tmz.com» veröffentlichte einen Mitschnitt von Shrivers Notruf. Ihr Sohn sei beim Wellenreiten auf einem Bodyboard verletzt worden. Er sei bei Bewusstsein, könne sich aber nicht bewegen und habe Probleme beim Atmen, berichtete sie demnach dem Notdienst am Telefon.

Christophers ältere Schwester Katherine twitterte am Freitag, dass es ihrem Bruder schon besser gehe. «Er ist ein zäher kleiner Junge», schrieb sie. «Bitte betet weiter für ihn!».

Shriver und Schwarzenegger haben zusammen vier Kinder, Katherine (21) Christina (20), Patrick (17) und Christopher (13). Ende April feierte das Paar seinen 25. Hochzeitstag. Kurz darauf gestand Schwarzenegger öffentlich, ein Kind mit einer langjährigen Haushälterin der Familie gezeugt zu haben. Der Junge ist 13 Jahre alt. Anfang Juli reichte Shriver die Scheidung ein.

