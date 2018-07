Zürich (dpa) - Im FIFA-Korruptionsskandal ist der ehemalige Präsidentschaftskandidat Mohamed bin Hammam von der Ethikkommission des Fußball-Weltverbandes lebenslang gesperrt worden. Das Gremium sah es als erwiesen an, dass der langjährige Intimus von FIFA-Boss Joseph Blatter gegen den Ethikkodex des Verbandes verstoßen hat. Bin Hammam habe Anfang Mai versucht, Funktionäre der karibischen Fußball-Union mit Geldgeschenken in Höhe von jeweils 40 000 Dollar zu bestechen, um sich so Stimmen für die Präsidentschaftswahl am 1. Juni zu sichern. Der 62-Jährige will Einspruch gegen das Urteil einlegen.

dpa kur