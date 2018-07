Oslo (dpa) - Am Tag nach den beiden Terroranschlägen in Norwegen mit mindestens 91 Toten sichert das Militär die Osloer Innenstadt. Wie Ministerpräsident Jens Stoltenberg bestätigte, sollen die Einheiten vor allem die Polizeiermittlungen im Regierungsviertel absichern. Bei der Explosion einer Bombe im Regierungsviertel waren gestern Nachmittag sieben Menschen getötet worden. Nach Überzeugung der Polizei fuhr der mutmaßliche Attentäter danach mit dem Auto zur 40 Kilometer entfernten Insel Utøya, wo er bei einem Massaker in einem Jugend-Sommerlager mindestens 84 Menschen tötete.

Info Hinweis Diese Meldung ist Teil des automatisierten Nachrichten-Feeds der Deutschen Presse-Agentur (dpa). Die dpa ist eine Nachrichtenagentur, die Medien mit selbst recherchierten und formulierten Meldungen zu aktuellen Ereignissen beliefert.