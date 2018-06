Stuttgart (dpa) - Der Wechsel von Christian Träsch vom VfB Stuttgart zum VfL Wolfsburg steht unmittelbar bevor. Der 23 Jahre alte Fußball-Nationalspieler verließ das Trainingslager der Stuttgarter in Österreich und wird am Nachmittag auch nicht mehr beim Testspiel gegen Nottingham Forest in Aalen mitwirken. Die «Bild»-Zeitung berichtete, dass sich die Stuttgarter und die Wolfsburger nach einem wochenlangen Transferpoker auf eine Ablösesumme von rund zehn Millionen Euro geeinigt hätten.

