Masar-i-Scharif (dpa) - Die afghanischen Sicherheitskräfte haben am Bundeswehr-Standort Masar-i-Scharif im Norden des Landes das Kommando von der Internationalen Schutztruppe Isaf übernommen. Die Provinzhauptstadt ist das erste Gebiet im Einsatzbereich der deutschen Soldaten, in dem zukünftig ausschließlich Afghanen für die Sicherheit verantwortlich sind. Die Sicherheitslage dort gilt als relativ stabil. Nach einem Nato-Beschluss soll der Kampfeinsatz am Hindukusch 2014 beendet und die Sicherheitsverantwortung für das ganze Land bis dahin an die Afghanen übergeben werden.

