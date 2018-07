Oslo (dpa) - Die norwegische Polizei hat auf der Insel Utøya Sprengstoff gefunden, der womöglich zur Explosion gebracht werden sollte. Auf der Insel hatte ein Mann in Polizeiuniform um sich geschossen und mindestens zehn Menschen getötet. Die Polizei nahm ihn fest und vermutet, dass er auch etwas mit der Bombenexplosion in Oslo zu tun hat. Dabei kamen mindestens sieben Menschen um. Auf der Insel fand gerade ein Zeltlager der sozialdemokratischen Jugendorganisation statt. Der Sprengsatz in Oslo ging in der Nähe des Büros des sozialdemokratischen Ministerpräsident Jens Stoltenberg in die Luft.

Info Hinweis Diese Meldung ist Teil des automatisierten Nachrichten-Feeds der Deutschen Presse-Agentur (dpa). Die dpa ist eine Nachrichtenagentur, die Medien mit selbst recherchierten und formulierten Meldungen zu aktuellen Ereignissen beliefert.