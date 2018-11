Berlin (dpa) - Die Anschläge in Norwegen mit mindestens 92 Toten haben in Deutschland Entsetzen und Bestürzung ausgelöst. Quer durch die Parteien und Konfessionen gab es Solidaritätsbekundungen. Kanzlerin Angela Merkel telefonierte mit dem norwegischen Ministerpräsidenten Jens Stoltenberg. Nach Angaben des Bundesinnenministeriums weisen die Taten und der Täter bislang keine Bezüge zu Deutschland auf. Die deutschen Sicherheitsbehörden stünden aber in engem Kontakt zu den norwegischen Partnerbehörden, teilte ein Sprecher mit.

Info Hinweis Diese Meldung ist Teil des automatisierten Nachrichten-Feeds der Deutschen Presse-Agentur (dpa). Die dpa ist eine Nachrichtenagentur, die Medien mit selbst recherchierten und formulierten Meldungen zu aktuellen Ereignissen beliefert.