Schwimmstart im Langener Waldsee. Mehr als 2400 Athleten gingen beim Ironman-Rennen in Frankfurt am Main an den Start. Foto: Boris Roessler, dpa

Info Hinweis Diese Meldung ist Teil des automatisierten Nachrichten-Feeds der Deutschen Presse-Agentur (dpa). Die dpa ist eine Nachrichtenagentur, die Medien mit selbst recherchierten und formulierten Meldungen zu aktuellen Ereignissen beliefert.