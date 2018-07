Inhalt Seite 1 — Todesursache von Amy Winehouse wird untersucht Seite 2 Auf einer Seite lesen

London (dpa) - Der tragische Tod der Soul-Sängerin Amy Winehouse hat die Welt am Sonntag vor ein Rätsel gestellt. Warum kam die erfolgreiche Diva nicht von Drogen und Alkohol los, woran genau ist die 27-Jährige gestorben? Eine Obduktion an diesem Montag sollte die medizinische Todesursache klären.

Fans trauerten rund um den Globus um die Königin des Soul, die Millionen Platten verkaufte und neben anderen Preisen fünf der begehrten Grammys gewann.

Ergebnisse der Obduktion sollten einem Bericht des Senders BBC zufolge frühestens am Montag oder Dienstag vorliegen. Von der Polizei war zunächst keine Stellungnahme zu bekommen. Die Ermittler erhoffen sich von der Untersuchung der Leiche Aufschlüsse darüber, woran die Musikerin gestorben sein könnte. Ein Polizeisprecher hatte am Samstag darum gebeten, von Spekulationen um die Todesursache abzusehen.

Mehrere Medien hatten berichtet, die seit langem mit Drogen- und Alkoholproblemen kämpfende Sängerin sei an einer Überdosis gestorben. Außerdem machten Gerüchte die Runde, jemand sei kurz vor ihrem Tod bei Winehouse gewesen. Nachbarn wollten Schreie gehört haben. Die Polizei betonte, es sei niemand festgenommen worden.

Unterdessen soll Winehouse' Vater Mitch von einer Reise nach New York zurückgekehrt sein, wo er eigentlich ein Konzert geben sollte. Mitch Winehouse hatte vergangenes Jahr seine erste Platte als Swingsänger herausgebracht, unter Mithilfe seiner Tochter. Ein Sprecher kündigte an, die Familie werde zu gegebener Zeit eine Nachricht veröffentlichen. Mitch Winehouse hatte Amy in den vergangenen Jahren eng zur Seite gestanden und auch öffentlich über deren Drogenprobleme gesprochen.

Die in London aufgewachsene Sängerin war für ihre charakteristische, rauchige Soulstimme berühmt. Ihr Album «Back to Black» (2006) machte sie weltbekannt. Zu ihren Markenzeichen gehörten auch ihre auffällige Bienenkorb-Frisur und ein dicker schwarzer Lidstrich. Sie war am Samstagnachmittag tot in ihrer Wohnung im Norden Londons gefunden worden.

Winehouse kämpfte seit Jahren gegen Alkohol- und Drogenprobleme und war mehrfach in Entzugskliniken. Außerdem litt sie an Depressionen und Bulimie, es gab häufiger Anzeichen für Selbstverletzungen. Auch ihr Beziehungsleben war problematisch. 2009 ließ sie sich nach kurzer Ehe von Blake Fielder-Civil scheiden, der mittlerweile eine Haftstrafe wegen Einbruchs absitzt.