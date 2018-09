Oslo (dpa) - Der rechtsradikale Norweger Anders Behring Breivik will die beiden Anschläge mit fast hundert Toten öffentlich begründen. Das kündigte sein Anwalt im TV-Sender NRK an. Sein Mandant wünsche bei dem Hafttermin morgen keinen Ausschluss der Öffentlichkeit und wolle seine Motive darlegen. Der 32- Jährige hatte am Freitag auf der Fjordinsel Utøya ein Massaker angerichtet und mindestens 85 Jugendliche erschossen. Vorher waren bei der Detonation einer Autobombe im Osloer Regierungsviertel sieben Menschen ums Leben gekommen.

