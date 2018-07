Offenbach (dpa) - Heute Nachmittag ist es in Teilen des Nordens und im Westen bedeckt und es regnet zum Teil länger anhaltend und recht ergiebig. Sonst ist es wechselnd bewölkt und besonders zu den Alpen hin kommt es zu Schauern.

In den östlichen Landesteilen lockert die Bewölkung zeitweise auf und es bleibt meist trocken, so der Deutsche Wetterdienst (DWD) in Offenbach. Es bleibt relativ kühl mit Höchstwerten zwischen 14 und 18 Grad, bei Dauerregen sowie Richtung Alpen teils nur um 12 Grad. Lediglich im Osten werden an einigen Orten 20 Grad oder etwas mehr erreicht.

Es weht mäßiger, in der Nordhälfte und in Höhenlagen frischer bis starker westlicher Wind mit einzelnen stürmischen Böen.