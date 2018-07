US-Schuldenstreit treibt Goldpreis auf neues Rekordhoch =

London (dpa) - Der Nervenkrieg um die Einigung im US-Schuldenstreit hat den Goldpreis auf ein neues Rekordhoch getrieben. In der Nacht zum Montag kletterte der Preis für eine Feinunze (31,1 Gramm) zeitweise bis auf 1622,49 Dollar - so viel wie noch nie. Im weiteren Handel fiel der Goldpreis aber etwas zurück. Im Mittagshandel stand er bei 1620,26 Dollar. Das sind aber immer noch 21,46 Dollar mehr als am Freitag. «Nach dem Wochenende scheint das Unmögliche doch möglich zu werden», befürchten die Experten der HSH Nordbank. Die USA könnten vom 2. August an tatsächlich Probleme bekommen, allen ihren finanziellen Verpflichtungen nachzukommen.

Rösler lädt Wirtschaft zu Griechenland-Treffen =

Berlin (dpa) - Die Bundesregierung will gemeinsam mit der Wirtschaft nach neuen Wegen für Investitionen in Griechenland suchen. Dazu berief Wirtschaftsminister Philipp Rösler (FDP) für Mittwoch ein Treffen in Berlin ein. Nach Angaben eines Ministeriumssprechers soll dabei ausgelotet werden, wie das «Wachstum in Griechenland belebt werden kann». Eingeladen sind etwa 20 Verbände. Nach einem Bericht des «Handelsblatts» (Montag) arbeitet der Bundesverband der Deutschen Industrie (BDI) bereits an einem Konzept, um die Investitionsanreize in dem südeuropäischen Land zu verbessern. Die Gespräche liefen bereits seit mehr als einem Jahr, auf ausdrücklichen Wunsch des Kanzleramts.

Moody's stuft Griechenland Kreditbewertung zurück =

London (dpa) - Die US-Ratingagentur Moody's hat Griechenland erneut zurückgestuft. Nach zuletzt «Caa1» laute die neue Bewertung «Ca», hieß es in einer Mitteilung. «Ca» ist die schlechteste Note über einem Kreditausfall, der bei «Moody's» die Note «C» erhält. Durch das neue Rettungspaket für Griechenland werde für das hoch verschuldete Land «Zeit gekauft», hieß es weiter in der Stellungnahme von Moody's. Das in der vergangene Woche verkündete Rettungsprogramm für Griechenland bedeute für die privaten Gläubiger des Landes allerdings «substanzielle ökonomische Verluste». Den Ausblick der Kreditbewertung bezeichnete Moody's als vorerst nach offen.

