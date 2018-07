Berlin (dpa) - Unter den in einer Wohnung in Berlin entdeckten sechs Toten ist eine Mutter mit ihren vier Kindern. Bei ihnen wurde die Leiche eines 40 Jahre alten Mannes gefunden. Er ist aber nicht der Vater der Kinder. Unklar war zunächst, ob ein Gewaltverbrechen vorliegt oder ob es sich um ein Unglück handelt. Die Feuerwehr war von der Polizei gerufen worden, um die Wohnung in Berlin-Köpenick zu öffnen. Die Frau ist 27 Jahre alt, ihre Kinder ein, vier, fünf und sechs. Weitere Einzelheiten nannte die Polizei zunächst nicht.

