Los Angeles (dpa) - Die Oscar-Preisträgerin Sissy Spacek (61) wird in Hollywood mit einem Stern geehrt. Am 1. August soll die Schauspielerin auf dem berühmten Bürgersteig «Walk of Fame» ihre Plakette enthüllen, teilten die Veranstalter mit.

Spacek erhält den 2443. Sternenabdruck auf dem Hollywood Boulevard. Die Ehrung wird ihr kurz vor dem Start ihres neuen Films «The Help» zuteil. In Deutschland kommt das 60er-Jahre-Drama um eine junge Frau in den US-Südstaaten Mitte November in die Kinos. Ihren Oscar als beste Hauptdarstellerin verdiente sich Spacek 1980 in der Rolle einer Country-Sängerin in dem Film «Nashville Lady».

Hollywood Walk of Fame