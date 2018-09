New York (dpa) - Lauryn Hill (36) ist zum sechsten Mal Mutter geworden. Auf der offiziellen Webseite der früheren Fugees-Sängerin («Killing Me Softly», «Ready Or Not») war jetzt ein MTV-Bericht über die Geburt am Samstag verlinkt, der sich auf einen Bericht des Internet-Portals «Black Celebrity Kids» bezieht.

Demnach bekam die Sängerin einen gesunden Jungen. Vater der sechs Kinder ist Hills langjähriger Lebensgefährte, der jamaikanische Musiker Rohan Marley (39), Sohn von Reggae-Legende Bob Marley. Lauryn Hill wurde als Sängerin der Fugees bekannt. 1999 gewann sie fünf Grammys für ihr Solo-Album «The Miseducation of Lauryn Hill».

Bericht bei Black Celebrity Kids