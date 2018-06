Stanford/USA (dpa) - Tennisspielerin Sabine Lisicki steht beim WTA-Turnier im kalifornischen Stanford in der zweiten Runde. In ihrem ersten Match seit der Halbfinal-Niederlage in Wimbledon gegen die Russin Maria Scharapowa gewann die Berlinerin mit 6:1, 6:2 gegen Simona Halep aus Rumänien. Lisickis nächste Gegnerin ist die an Nummer vier gesetzte Australierin Samantha Stosur.

