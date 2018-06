Washington (dpa) - Mit einem dramatischen Auftritt hat Präsident Barack Obama vor einem Scheitern im US-Finanzstreit gewarnt. In einer TV-Rede an die Nation wandte er sich an die Opposition und warnte vor einer «schweren wirtschaftlichen Krise», falls es nicht innerhalb der nächsten Tage eine Einigung über die Erhöhung des Schuldenlimits geben sollte. Obama warf den Republikanern vor, mit ihrer kompromisslosen Haltung einen «politischen Krieg» zu führen. Republikanerführer John Boehner wies das zurück. Obama wollen «einen Blankoscheck» und den werde es nicht geben.

