Washington (dpa) - Im US-Schuldenstreit gibt es weiter keine Annäherung. Republikaner und Demokraten legten gegensätzliche Pläne vor, die eine drohende Zahlungsunfähigkeit der USA abwenden und einen Schuldenabbau einleiten sollen. Sie machten aber zugleich klar, dass sie dem Entwurf der Gegenseite nicht zustimmen werden. Präsident Barack Obama will sich um 3.00 deutscher Zeit in einer Rede an die Nation wenden. Den USA beginnt vom 2. August an das Geld auszugehen, wenn der Kongress bis dahin nicht das Schuldenlimit von derzeit 14,3 Billionen Dollar anhebt.

Info Hinweis Diese Meldung ist Teil des automatisierten Nachrichten-Feeds der Deutschen Presse-Agentur (dpa). Die dpa ist eine Nachrichtenagentur, die Medien mit selbst recherchierten und formulierten Meldungen zu aktuellen Ereignissen beliefert.