Oslo (dpa) - Sein Anwalt hält ihn für geisteskrank, der norwegische Geheimdienst PST für einen Täter mit Plan. Nach bisherigen Erkenntnissen ist Anders Behring Breivik ein Einzeltäter. In Untersuchungshaft wird er ständig beobachtet: Suizidgefahr.

Für seine Behauptung, gewaltbereite Komplizen in Norwegen und im Ausland zu haben, fehlt nach Überzeugung des norwegischen Geheimdienstes PST noch immer jeder Beweis. Zugleich wies Geheimdienstchefin Janne Kristiansen Vermutungen von Breiviks Anwalt Geir Lippestadt zurück, der 32-Jährige sei geisteskrank.

Dem britischen Sender BBC sagte Kristiansen am Mittwoch in Oslo: «Breivik hat allein gehandelt.» Sie begreife ihn «als zurechnungsfähige Person, denn er hat sich für eine sehr lange Zeit auf eine Sache konzentrieren können». Mehrere norwegische Zeitungen zitierten die Geheimdienstchefin zudem mit der Äußerung: «Dies ist ein einsamer Wolf, der unter alle unsere Radarsysteme schlüpfen konnte.»

Stoltenberg kündigte eine «umfassende Aufarbeitung» der Umstände bei den Anschlägen am vergangenen Freitag in Oslo und auf der Insel Utøya an. Dazu soll auch eine von der Regierung unabhängige Kommission gebildet werden. Vor Auslandsjournalisten sagte der Sozialdemokrat, diese Zeit sei aber noch nicht gekommen. «Noch geht es darum, die Angehörigen der Opfer zu trösten und den vielen Verletzten beizustehen.»

Bei dem Bombenanschlag im Regierungsviertel waren acht Menschen getötet worden. Auf der kleinen Insel hatte Breivik eine Stunde mit einem Schnellfeuergewehr und einer Pistole 68, meist junge Teilnehmer eines Sommercamps der Arbeiterpartei erschossen.

Die Polizei veröffentlichte am Mittwoch weitere 13 Namen von Toten des Massakers auf Utøya, darunter auch den eines 14 Jahre alten Mädchens. Am Vortag waren die ersten vier Namen bekanntgegeben worden. Nach Angaben Stoltenbergs will die Regierung für alle Getöteten die Begräbniskosten übernehmen.

Der Ministerpräsident sagte, er habe viele wichtige Signale bekommen, dass Norwegen nach den Anschlägen «eine noch offenere und tolerantere Demokratie sein wird als vorher». Als Beispiel nannte er, dass die politischen Parteien viele neue Mitglieder verzeichneten. «Es ist für uns klar, dass es in Norwegen eine Zeit vor und eine Zeit nach dem 22. Juli gibt.» Der Regierungschef kannte mehrere Opfer des Massakers auf Utøya persönlich.