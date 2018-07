Robben erleidet Kapseleinriss am Sprunggelenk

München (dpa) - Bayern-Profi Arjen Robben hat beim Härtetest des FC Bayern München gegen den AC Mailand einen kleinen Kapseleinriss am Sprunggelenk des rechten Fußes erlitten. Das ergab nach Angaben des deutschen Fußball-Rekordmeisters eine Kernspintomographie am Mittwoch. Über die Dauer der Verletzungspause des niederländischen Nationalspielers machte der Club keine konkreten Angaben. Robben benötige ein paar Tage Pflege und Behandlung, von Tag zu Tag soll sein Rehaplan neu festgelegt werden. Nach dem ebenfalls am Fuß verletzten Franck Ribéry müssen die Bayern damit am Montag im DFB-Pokal bei Eintracht Braunschweig wohl auch auf Robben verzichten.

DFB-Team weiter Dritter - Uruguay so gut wie nie

Berlin (dpa) - Die deutsche Fußball-Nationalmannschaft ist international weiter die Nummer drei hinter Weltmeister Spanien und Vizeweltmeister Niederlande. So gut wie nie zuvor platziert ist als Fünfter Uruguay, wie aus der am Mittwoch veröffentlichten neuen Rangliste des Fußball-Weltverbandes FIFA hervorgeht. Dank des Triumphes bei der Südamerika-Meisterschaft verbesserte sich der WM-Vierte gleich um 13 Plätze und steht in der Rangliste nun direkt hinter Brasilien. Der Rekordweltmeister war im Viertelfinale der Copa América ausgeschieden.

Deibler und Di Carli im WM-Vorlauf gescheitert

Shanghai (dpa) - Für die deutschen Schwimmer hat es in den WM-Vorläufen von Shanghai die nächste Enttäuschung gegeben. Kurzbahn-Europameister Markus Deibler über 200 Meter Lagen und der Weltjahresbeste Marco Di Carli über 100 Meter Freistil verpassten jeweils das Halbfinale. 2:00,99 Minuten reichten Deibler am Mittwoch nur zu Platz 22. Bei der deutschen Meisterschaft war er noch 1,32 Sekunden schneller geschwommen. Di Carli schlug nach 49,00 Sekunden an - 7/100 fehlten auf Platz 19 zum Halbfinale. Bei der nationalen Titelkämpfen Anfang Juni hatte Di Carli noch 48,24 erzielt.

Rückkehrer Haas auch in Los Angeles gleich raus