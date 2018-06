New York (dpa) - Hollywood-Schauspielerin Denise Richards (40, «Scary Movie 3») hat mit ihren Kindern offen über die Sucht von deren Vater Charlie Sheen (45) geredet. Sie sei es leid gewesen, sich für die Töchter Sam (7) und Lola (6) immer neue Ausreden wegen Sheens seltsamen Verhaltens ausdenken zu müssen, erklärte Richards in der «Today Show».

«Ich habe mir ein Buch über Sucht besorgt. Ich habe sie so viel angelogen, dass es zu verwirrend wurde. Also musste ich mich mit ihnen zusammensetzen.» Sheen, einer der bestbezahlten US-Serienstars («Two and a Half Men»), war mehrmals in Entzugskliniken. Er und Richards sind seit 2006 geschieden. Richards erzählte in der NBC-Sendung: «Das Buch ist für Kinder geschrieben, also haben sie einiges davon verstanden. Ich habe ihnen so viel erzählt, dass das, was passiert ist, für sie verständlich wurde.» Ihre vor kurzem erschienenen Memoiren «The Real Girl Next Door» seien keine Abrechnung mit ihrem Ex-Mann. «Er ist immer noch der Vater unserer Töchter. Ich mag ihn immer noch sehr und will, dass es ihm gut geht», sagte das frühere Bond-Girl.

Video von der «Today Show» auf NBC