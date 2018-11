Rösler und Wirtschaft wollen Griechenland helfen

Berlin (dpa) - Die Bundesregierung und die deutsche Wirtschaft wollen gemeinsam Griechenland wieder wettbewerbsfähiger machen. Bundeswirtschaftsminister Philipp Rösler (FDP) sagte nach einem Treffen mit den Spitzenverbänden der Wirtschaft, die Investitionsbedingungen in dem Euro-Krisenland müssten sich rasch verbessern. Interessant für deutsche Firmen seien unter anderem Wind- und Solarparks, Telekomprojekte oder der Bau von Straßen in Griechenland. Deutschland wolle dabei helfen, die Athener Verwaltung zu modernisieren und dafür Wissen und Experten zur Verfügung stellen. Auch soll die Staatsbank KfW neue Förderprogramme auflegen, damit der deutsche Mittelstand mehr in dem fast bankrotten Mittelmeerland investiert.

Inflation bei 2,4 Prozent - Benzin, Strom und Gas immer teurer

Wiesbaden (dpa) - Die hohen Sprit- und Heizölpreise treiben die Inflation weiter an. Im Juli stiegen die Verbraucherpreise gegenüber dem Vorjahresmonat um 2,4 Prozent, wie das Statistische Bundesamt mitteilte. Im Mai und Juni hatte die jährliche Teuerungsrate bei 2,3 Prozent gelegen. Preistreiber waren im Juli nach Angaben der Statistiker erneut Benzin und Heizöl mit zweistelligen Zuwachsraten gegenüber dem Vorjahr, aber auch die Gas- und Stromkosten zogen an. Viele Versorger hatten ihre Preise zum 1. Juli erhöht. Von Juni auf Juli stiegen die Lebenshaltungskosten um 0,4 Prozent, vor allem Ferienaktivitäten wurden in der Urlaubszeit teurer. Die Jahresteuerung übertrifft mittlerweile den sechsten Monat in Folge die Warnschwelle der Europäischen Zentralbank.

Daimler verdient mit seinen Autos so viel wie nie zuvor

Stuttgart (dpa) - Daimler-Chef Dieter Zetsche schraubt wegen der boomenden Autonachfrage die Erwartungen für 2011 nach oben und lässt in den Pkw-Werken im Sommer und wohl auch im Winter durcharbeiten. «Wir fahren noch nicht im höchsten Gang. Wir können noch mehr», sagte der Konzernlenker. Daimler liege «voll auf Kurs, 2011 zu einem der erfolgreichsten Jahre unserer langen Unternehmensgeschichte zu machen». Er gehe davon aus, dass der operative Gewinn sich erfreulicher entwickeln und den Vorjahreswert von 7,3 Milliarden Euro «sehr deutlich» übertreffen werde. Der Daimler-Gewinn legte im zweiten Quartal deutlich stärker zu als der Umsatz. Die Erlöse stiegen um fünf Prozent im Vergleich zum Vorjahresquartal auf 26,3 Milliarden, das Konzernergebnis kletterte um 30 Prozent auf 1,7 Milliarden Euro.

