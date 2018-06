Inhalt Seite 1 — DFB bei WM-Auslosung in Topf 1 - Frankreich droht Seite 2 Auf einer Seite lesen

Rio de Janeiro (dpa) - Die deutsche Fußball-Nationalmannschaft ist bei der Auslosung der Qualifikationsgruppen für die WM 2014 in Topf eins der besten neun europäischen Teams gesetzt.

Die Auswahl von Bundestrainer Joachim Löw belegt in der vom Weltverband FIFA veröffentlichten Weltrangliste Platz drei und vermeidet in der Ausscheidungsrunde für das Turnier in Brasilien die vermeintlich stärksten Gegner wie Welt- und Europameister Spanien oder den WM-Zweiten Niederlande. Möglich ist hingegen ein Duell mit Frankreich, das in Topf zwei eingeteilt wurde, wie die FIFA am Mittwoch in Rio de Janeiro bekanntgab. Die Auslosung findet am Samstag in Rio de Janeiro statt.

Die Einteilung der Lostöpfe:

Topf 1: Spanien, Niederlande, Deutschland, England, Portugal, Italien, Kroatien, Norwegen, Griechenland

Topf 2: Frankreich, Montenegro, Russland, Schweden, Dänemark, Slowenien, Türkei, Serbien, Slowakei

Topf 3: Schweiz, Israel, Irland, Belgien, Tschechien, Bosnien, Weißrussland, Ukraine, Ungarn

Topf 4: Bulgarien, Rumänien, Georgien, Litauen, Albanien, Schottland, Nordirland, Österreich, Polen