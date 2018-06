Inhalt Seite 1 — Blatter ohne Worte: Kein Kommentar zu Vorwürfen Seite 2 Auf einer Seite lesen

Rio de Janeiro (dpa) - Mit Spannung war der erste öffentliche Auftritt von FIFA-Präsident Joseph Blatter seit der lebenslangen Sperre gegen Mohamed bin Hammam erwartet worden. Was würde der Weltverbands-Boss wohl zu dem spektakulären Ausschluss sagen? Die Antwort überraschte nicht.

Ganz am Ende der 50-minütigen Pressekonferenz in der Marina da Gloria von Rio de Janeiro griff Joseph Blatter noch einmal zum Mikrofon. Die meisten Journalisten hatten sich bereits von ihren Plätzen erhoben. «Genießen Sie jetzt erst einmal Ihren Aufenthalt, die Copacabana und den Fußball», sagte der Präsident des Fußball-Weltverbandes FIFA und verabschiedete sich.

Zuvor hatte sich Blatter zumindest bei den heiklen Themen sehr wortkarg gegeben. Weder zur harschen Kritik von Karl-Heinz Rummenigge an den vermeintlich korrupten Strukturen in der FIFA noch zum lebenslangen Ausschluss seines ehemaligen Wegbegleiters und Wahlkampfhelfers Mohamed bin Hammam mochte der 75 Jahre alte Schweizer am Mittwoch in Brasilien etwas Essenzielles sagen.

«Fragen Sie ihn, was er damit meint. Meinerseits: kein Kommentar», antwortete Blatter, als er auf die Rummenigge-Kritik angesprochen wurde. Er sei beim Kongress am 1. Juni von der überwältigenden Mehrheit der Mitgliedsverbände wiedergewählt worden, fügte Blatter hinzu. «Fragen Sie ihn, wie das zusammenpasst.» Bayern Münchens Vorstandschef Rummenigge hatte in einem Interview mit der britischen Tageszeitung «The Guardian» von einem «täglichen Korruptionsprozess bei der FIFA» gesprochen.

Rummenigge, der auch Vorsitzender der Vereinigung europäischer Topclubs (ECA) ist, hatte erklärt: «Ich werde ihnen eine Chance geben, aber ich bin bereit zu einer Revolution, wenn das der einzige Weg ist, eine Lösung zu finden.» Nach den jüngsten Korruptionsskandalen in der FIFA und den Bestechungsvorwürfen im Zusammenhang mit der Vergabe der WM 2022 an Katar forderte Rummenigge die FIFA auf, «zu erkennen, dass es Zeit für Demokratie, Transparenz und das richtige Gleichgewicht innerhalb der Fußball-Familie» sei.

Auch den seit 1998 amtierenden Präsidenten griff der ehemalige Nationalspieler scharf an. «Blatter sagt, dass er aufräumen will, aber alleine der Fakt, dass ihm niemand glaubt, sagt dir alles, was du wissen musst», meinte Rummenigge, der vor wenigen Tagen schon DFB-Präsident Theo Zwanziger wegen dessen Unterstützung für Blatter attackiert hatte. «Ich werde es nicht länger akzeptieren, dass uns Menschen führen, die nicht ernsthaft und sauber arbeiten», sagte Rummenigge mit Blick auf die FIFA und das 24-köpfige Exekutivkomitee.

Unterstützung erhielt Zwanziger im Streit mit Rummenigge ausgerechnet von Bayern-Ehrenpräsident Franz Beckenbauer. «Man sollte Theo Zwanziger sich jetzt in Ruhe einarbeiten lassen!», sagte er der «Bild»-Zeitung über seinen Nachfolger im FIFA-Exekutivkomitee. «Sepp Blatter ist der mächtige Mann, und Theo Zwanziger kann selbstständig handeln und denken. Wenn ihm was nicht passt, wird er das auf die Tagesordnung bringen.»