München (dpa) - Der zweite Anzug des FC Bayern München war eine Nummer zu klein für einen mit Talenten angereicherten FC Barcelona.

Auch ohne einige seiner Fußball-Künstler wie Lionel Messi und Spielmacher Xavi besiegte der Champions-League-Sieger das B-Team des deutschen Rekordmeister im Endspiel des Münchner Fußball-Turniers verdient mit 2:0 (1:0). Vor 66 000 Zuschauern in der ausverkauften Allianz Arena erzielte der 21-jährige Thiago (42./75. Minute) beide Tore für die Katalanen, die erst seit kurzem wieder im Training sind.

«Wir hatten schon ein zwei Chancen in der ersten Halbzeit. Barcelona hat eine hohe Ballsicherheit. Trotzdem kann man sie schlagen. Aber es war ein guter Test», meinte Nationalspieler Bastian Schweinsteiger, der erst in der zweiten Halbzeit kam.

Bayern-Coach Jupp Heynckes wechselte im Laufe der zweiten Spielhälfte neben Schweinsteiger weitere Leistungsträger wie Mario Gomez und Thomas Müller ein - eine Wende gelang ihnen nicht mehr. Den dritten Platz bei dem Vorbereitungsturnier sicherte sich der SC Porto Alegre. Der Top-Club aus Brasilien besiegte im «kleinen Finale» des Audi Cups den AC Mailand im Elfmeterschießen mit 2:0.

Heynckes hatte kräftig rotiert und seine Mannschaft beim letzten Test vor dem DFB-Pokalspiel am kommenden Montag im Vergleich zum Halbfinalerfolg im Elfmeterschießen gegen den AC Mailand gleich auf neun Positionen verändert. Neuer, Lahm, Schweinsteiger & Co. sahen von der Bank aus zu, wie sich die Ersatzspieler gegen Barca abmühten.

Die Zuschauer mussten neben Franck Ribéry zudem auch auf Arjen Robben verzichten, der sich am Tag zuvor gegen Milan am Fuß verletzt hatte. Der Holländer erlitt einen Kapseleinriss am Sprunggelenk und droht wie Ribéry zum Saisonstart auszufallen.

Auch bei den Katalanen fehlten etliche Stammspieler, aber Trainer Pep Guardiola stellte immerhin noch fünf Weltmeister in die Startelf. Andres Iniesta führte im Mittelfeld Regie - und der stets gefährliche David Villa prüfte gleich mehrfach Bayern-Schlussmann Jörg Butt.