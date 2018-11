Schwarzenfeld (dpa) - Bei einem Busunfall auf der Autobahn 93 bei Schwarzenfeld in der Oberpfalz ist am frühen Morgen ein Mensch getötet worden. Wie die Polizei in Regensburg mitteilte, war der Reisebus nach Spielen eines Münchner Fußballturniers mit dem FC Bayern als Gastgeber auf der Heimreise nach Tschechien. Nach ersten Erkenntnissen gab es zudem zwei Schwerverletzte und 19 Leichtverletzte. Der Bus mit 57 Menschen aus dem Großraum Prag an Bord war von der Autobahn abgekommen, hatte sich überschlagen und war auf dem Dach gelandet.

