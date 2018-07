Shanghai (dpa) - Der amerikanische Schwimm-Superstar Michael Phelps hat bei der WM in Shanghai seinen ersten Titel gewonnen. Der 14-malige Olympiasieger war über seine Spezialstrecke 200 Meter Schmetterling nicht zu schlagen und schwamm in 1:53,34 Minuten mit Weltjahresbestzeit zu Gold. Silber ging an den Japaner Takeshi Matsuda. Dritter wurde der Chinese Wu Peng. Für Phelps war es der 23. WM-Titel insgesamt.

Info Hinweis Diese Meldung ist Teil des automatisierten Nachrichten-Feeds der Deutschen Presse-Agentur (dpa). Die dpa ist eine Nachrichtenagentur, die Medien mit selbst recherchierten und formulierten Meldungen zu aktuellen Ereignissen beliefert.