Addis Abeba (dpa) - Die Luftbrücke für Millionen hungernde Menschen in Somalia ist gestartet. Ein Flugzeug des Welternährungsprogramms ist am Nachmittag in der kenianischen Hauptstadt Nairobi mit Kurs auf Mogadischu abgeflogen. Das sagte ein WFP-Mitarbeiter.

