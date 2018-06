Frankfurt/Main (dpa) - Mittelständler und private Bauherren in Deutschland könnten schon bald leichter als derzeit an frisches Geld bei Banken kommen.

Für das dritte Quartal stellten die Institute in einer Umfrage der Bundesbank in Aussicht, diesen beiden Kundengruppen in ihren Kreditvergabestandards etwas entgegenzukommen. Nachdem die deutschen Banken die Zügel zu Jahresbeginn zum Teil deutlich gelockert hatten, blieben nach der am Donnerstag veröffentlichten Erhebung im zweiten Quartal Änderungen aus. Über alle Kundengruppen hinweg beobachteten die Geldhäuser einen gestiegenen Mittelbedarf.

Für den gesamten Euro-Raum ergab sich für den Zeitraum April bis Ende Juni 2011 unterdessen insgesamt eine leichte Verschärfung der Vergabebedingungen von Krediten an Unternehmen, Bauherren und Konsumenten. Das geht aus den zeitgleich veröffentlichten Daten der Europäischen Zentralbank (EZB) für 124 Geldinstitute hervor.

Die Banken selbst rüsten sich derweil für die ab 2013 geltenden schärferen Bankenregeln («Basel III»), nach denen sie mehr Eigenkapital vorhalten müssen - unter anderem, um besser gegen Kreditausfälle gerüstet zu sein. Kritiker fürchten höhere Kosten für Kreditkunden, einige Banken könnten möglicherweise den Geldhahn etwa für kleinere Firmen gleich ganz zudrehen. Nach den Umfragedaten der Bundesbank gibt es für solche Befürchtungen derzeit keinen Grund: Die deutschen Institute stärken ihre Kapitalpolster vor allem dadurch, dass sie Gewinne auf die hohe Kante legen - und weniger als die Auslands-Konkurrenz durch den Abbau von Risikopositionen.

