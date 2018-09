Seoul (dpa) - Im vermutlich bislang größten Fall von Datenklau in Südkorea haben sich Hacker nach Behördenangaben den Zugriff auf persönliche Daten von bis zu 35 Millionen Internetnutzern verschafft.

Ziel des Hackerangriffs waren die Onlineplattform Nate und das Soziale Netzwerk Cyworld, die beide vom Internetunternehmen SK Communications betrieben werden, wie die Koreanische Kommunikationskommission (KCC) am Donnerstag mitteilte. Die Hacker hätten dabei eine Internetadresse in China benutzt.

SK Communications bestätigte, dass ein Teil der Daten von 35 Millionen Kunden aufgrund eines Hackerangriffs am 26. Juli nach außen gedrungen sei. Betroffen seien Namen, Passwörter, Handynummern und E-Mail-Adressen. Die ganze Reichweite des Hackerangriffs werde jedoch noch untersucht, sagte ein Sprecherin. SK Communications ist eine Tochter der Sk-Gruppe. Zum Mischkonzern gehört auch der größte Mobilfunkanbieter SK Telecom.

Nate ist eine Online-Suchmaschine mit 25 Millionen Nutzern. Nate steht bei den meistbesuchten Suchmaschinen in Südkorea nach Naver und Daum an dritter Stelle. Cyworld hat 33 Millionen Mitglieder in dem ostasiatischen Land, das zu den am stärksten vernetzten Ländern gehört. Südkorea hat fast 50 Millionen Einwohner.

Der Fall bei SK folgte einer Reihe von Hackerangriffen auf Finanzunternehmen in Südkorea in den vergangenen Monaten. Im April hatte in Südkorea ein Hackerangriff auf die Datenbank von Hyundai Capital, ein Unternehmen zur Fahrzeugfinanzierung, Schlagzeilen gemacht. Davon war ein großer Teil der im Internet gespeicherten Daten von 1,8 Millionen Kunden betroffen.