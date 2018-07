Sommerflaute dämpft Jobaufschwung

Nürnberg/Berlin (dpa) - Die Sommerflaute hat dem deutschen Jobaufschwung im Juli einen leichten Dämpfer versetzt - doch schon im Herbst rechnet die Bundesagentur für Arbeit (BA) wieder mit sinkenden Arbeitslosenzahlen. Nach Angaben der Nürnberger Behörde vom Donnerstag waren im Juli 2,939 Millionen Menschen offiziell als arbeitslos gemeldet. Das waren 46 000 Menschen mehr als im Juni, aber 247 000 weniger als im Vorjahr. Die Arbeitslosenquote legte um 0,1 Punkte auf 7,0 Prozent zu, nachdem sie vor einem Jahr noch bei 7,6 Prozent gelegen hatte.

DAX-Konzerne mit guten Geschäften - skeptischer Ausblick

Berlin (dpa) - Der «Super Thursday» mit sieben Dax-Bilanzen ist zwiespältig ausgefallen. Zwar laufen die meisten Geschäfte noch immer rund. Die US-Schuldenkrise und andere Risiken drücken aber auf die Stimmung. Die Schwergewichte der deutschen Wirtschaft stehen glänzend da: Volkswagen, Siemens und Co haben am Donnerstag teils üppige Gewinne gemeldet. Doch die Top-Manager warnten auch vor konjunkturellen Risiken in aller Welt. Vor allem von VW und BASF hatten die Börsianer mehr erwartet: Ihre Aktien gerieten heftig unter Druck, der Dax stand am Nachmittag deutlich im Minus.

Pünktlichkeitswerte der Bahn im Internet

Berlin (dpa) - Die Deutsche Bahn will ihre Pünktlichkeitswerte von September an jeden Monat im Internet veröffentlichen. Das kündigte Bahnchef Rüdiger Grube am Donnerstag in Berlin an. «Wir wollen uns messen lassen an unserer tatsächlichen Leistung», sagte Grube. Im ersten Halbjahr stieg die Zahl der Fahrgäste in Zügen der Bahn im Vergleich zur Vorjahresperiode um 1,9 Prozent auf 973 Millionen. Der Umsatz des bundeseigenen Konzerns erhöhte sich um 17 Prozent auf den Rekordwert von 18,9 Milliarden Euro.

Ölkonzerne fahren satte Gewinne ein