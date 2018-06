Tokio (dpa) - Im Sog der Entwicklung an der Wall Street und vielen europäischen Märkten hat der japanische Nikkei-Index eingebüßt. Die Leitmarke für 225 führende Werte verlor an der Börse in Tokio 1,45 Prozent und lag am Ende bei 9901 Zählern. Der Euro notierte leichter bei 1,4366 Dollar.

