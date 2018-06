Berlin (dpa) - Die Deutsche Bahn will ihre Pünktlichkeitswerte von September an jeden Monat im Internet veröffentlichen. Das kündigte Bahnchef Rüdiger Grube an. Der prozentuale Anteil pünktlicher Züge soll für Fern- und Nahverkehr getrennt und insgesamt genannt werden. Bislang hat die Bahn lediglich Durchschnittswerte für ein Jahr angegeben.

