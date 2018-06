Washington (dpa) - In einem Wettlauf mit der Zeit geht der Schuldenstreit in den USA in eine neue Runde. Demokraten und Republikaner stehen sich weiter unversöhnlich gegenüber. Die Regierung von Präsident Barack Obama stellt sich sicherheitshalber auch auf das Szenario einer Staatspleite ein. Obama glaube aber weiter an einen Kompromiss bis zum 2. August, dem Stichtag zur Erhöhung der Schuldenobergrenze.

