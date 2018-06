Kandahar (dpa) - Bei einem koordinierten Großangriff von Aufständischen auf Regierungsgebäude in der südafghanischen Provinzhauptstadt Tarin Kowt sind mindestens 17 Menschen ums Leben gekommen. Unter den Toten seien Zivilisten und Sicherheitskräfte, sagte ein Arzt der Nachrichtenagentur dpa. Zahlreiche weitere Menschen seien mit Verletzungen in das Provinzkrankenhaus gebracht worden. Deutsche und internationale Helfer sollen in Sicherheit gebracht werden. Einige befinden sich noch in der Stadt.

