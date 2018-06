Oslo (dpa) - Die Suche nach möglichen weiteren Opfern des Massakers von der Insel Utøya wird an Land beendet, im umliegenden Tyrifjord aber fortgesetzt. Wie die Zeitung «VG» in ihrer Online-Ausgabe berichtet, präzisierten die Behörden frühere Angaben, wonach die Suche ganz beendet worden sei. Ob und wie viele Vermisste es über die bisher sicheren 68 Opfer hinaus gibt, will die Polizei nicht mitteilen. Nach Medienberichten wird nach dem Massaker noch eine Person vermisst. Die Polizei kommentiert das nicht.

