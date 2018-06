Los Angeles (dpa) - Mit ihrem Auftritt als lesbische Mutter in dem Independent-Streifen «The Kids Are All Right» holte sich Annette Bening in diesem Jahr eine Oscar-Nominierung. Nun wird sie in «Imogene» eine spielsüchtige Mutter mimen, die auf ihre vermeintlich selbstmordgefährdete Tochter aufpassen muss.

Kristen Wiig («Brautalarm») spielt eine New Yorker Theaterautorin, die einen Selbstmordversuch vortäuscht, um auf diese Weise ihren Ex-Freund wiederzugewinnen. Der Plan schlägt fehl, sie wird fortan von ihrer Mutter (Bening) beaufsichtigt. Das Regie-Team Shari Springer Berman und Robert Pulcini («American Splendor») will im August mit den Dreharbeiten beginnen, berichtet der «Hollywood Reporter».

«Hollywood Reporter»