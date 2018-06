New York (dpa) - Die frühere Destiny's Child-Sängerin Kelly Rowland (30) hat sich oben ohne für das Cover des US-Magazins «Vibe» fotografieren lassen. «Ich wollte einfach meine Haut zeigen. Ich fühle mich so wohl in meiner Haut», sagte die Amerikanerin der «New York Daily News».

Auf dem Bild hält sie allerdings die Arme über den Brüsten verschränkt. Die freizügigen Fotos habe sie nicht aus Berechnung machen lassen. «Ich will keinen Sex verkaufen. Ich bin nur ganz ich selbst. Mir soll keiner diktieren, wer ich bin», sagte Rowland, die sich «viel zu lang» von anderen habe beeinflussen lassen, wie sie meint. Ihr drittes Solo-Album «Here I Am» kommt jetzt auf den Markt.

