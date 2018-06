Essen (dpa) - Karstadt-Beschäftigte sollen stärker nach ihrem Verkaufserfolg bezahlt werden. Dazu will die Essener Warenhauskette im September ein Bonus-Programm einführen.

«Wer viel verkauft, erhält einen Zuschlag auf das derzeitige Gehalt. Das kann durchaus mehrere hundert Euro für Mitarbeiter im Verkauf ausmachen» sagte Karstadt- Chef Andrew Jennings.

Der Betriebsrat hat für das Programm «grünes Licht» gegeben. Betriebsrat und Gewerkschaft Verdi haben nach Pilotprojekten in 50 Filialen dafür gesorgt, dass das gesamte Personal in den Kaufhäusern profitieren kann. Das ist die große Mehrheit der 24 000 Beschäftigten. Erfolgreiche Verkäufer sollen direkte monatliche Provisionen erhalten, andere Beschäftigte wie Dekorateure oder Auffüller werden aus einem Gemeinschaftstopf eines jeden Hauses am Jahresende bedient. In die Töpfe fließe aber nur Geld bei Umsatzsteigerungen, sagte Gesamtbetriebsrätin Ramona Bahr in Hamburg.

Hoffnungen können sich die Beschäftigte auch auf steigende Tarifgehälter machen. Erstmals erhalten sie im laufenden Sanierungstarifvertrag vor diesem Winter wieder Weihnachtsgeld. «Jahrelang gab es keine Urlaubs- und Weihnachtszahlungen», sagte Bahr. Mitte 2012 läuft der Sanierungstarifvertrag aus. Dann würden die Beschäftigten wieder in den üblichen Tarifvertrag rutschen.

Der britische Manager Jennings soll im Auftrag von Eigentümer Nicolas Berggruen die Sanierung des Essener Traditionskonzerns vorantreiben. Derzeit hat Karstadt bundesweit knapp 120 Filialen. In den kommenden Jahren sollen neue Häuser im Sport- und Premiumbereich eröffnet werden. Außerdem sollen Filialen modernisiert werden.