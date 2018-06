Chicago (dpa) - Der ehemalige Fußball-Bundestrainer Jürgen Klinsmann ist neuer Nationalcoach der USA. Wie der US-Verband mitteilte, tritt Klinsmann die Nachfolge von Bob Bradley an. Klinsmann soll die Amerikaner zur WM-Endrunde 2014 in Brasilien führen, über die Dauer seines Vertrages wurde nichts Näheres mitgeteilt. Er fühle sich stolz und geehrt, zum Nationaltrainer der US-Männermannschaft ernannt worden zu sein, sagte Klinsmann in der Verbandserklärung. Bundestrainer Joachim Löw schickte Glückwünsche.

Info Hinweis Diese Meldung ist Teil des automatisierten Nachrichten-Feeds der Deutschen Presse-Agentur (dpa). Die dpa ist eine Nachrichtenagentur, die Medien mit selbst recherchierten und formulierten Meldungen zu aktuellen Ereignissen beliefert.