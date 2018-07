Oslo (dpa) - Die norwegische Polizei hat die Zahl der Opfer der Anschläge in Oslo und auf der Insel Utøya nach oben korrigiert. Bei den Anschlägen vor einer Woche seien 77 Menschen ums Leben gekommen, teilte die Polizei mit. Zuvor war von 76 bestätigten Opfern und einer nicht genannten Zahl von Vermissten die Rede. Am Abend wurden die letzten 36 Namen von Getöteten veröffentlicht. Alle Opfer seien identifiziert und die Angehörigen unterrichtet, hieß es weiter. Am Nachmittag war das erste Opfer, eine 18-Jährige, beerdigt worden.

