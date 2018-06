Frankfurt/Main (dpa) - Unter den Fluglotsen der Deutschen Flugsicherung zeichnet sich eine hohe Beteiligung bei der Urabstimmung über einen möglichen Arbeitskampf ab. Es hätten bereits mehr als 90 Prozent der Berechtigten ihre Stimmen abgegeben, so die Gewerkschaft der Flugsicherung. Die Abstimmung soll am Montag ausgezählt werden. Alles andere als ein klares Votum für einen Streik wäre eine Überraschung. Ein Streik in der Urlaubszeit steht dennoch nicht unmittelbar bevor, denn die DFS-Geschäftsführung kann jederzeit einseitig eine Schlichtung mit sofortiger Friedenspflicht einberufen.

