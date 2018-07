Berlin (dpa) - Nach dem tragischen Tod einer sechsköpfigen Familie in Berlin-Köpenick konzentriert die Staatsanwaltschaft ihre Ermittlungen auf den Umgang mit der Gastherme in der Unglückswohnung. Inzwischen ist bekannt, dass die Familie Tage vor der Katastrophe von einem Techniker darauf hingewiesen wurde, dass die Gasanlage nicht in Ordnung war. Die Behörden ermitteln nun gegen zwei frühere Mieter der Wohnung. Sie hatten gestanden, vor mehreren Jahren das Abzugsrohr zum Schutz vor Zugluft mit Stoff und Zeitungen verstopft zu haben.

